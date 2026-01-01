В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе отменили угрозу атаки беспилотников.

«Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет!», — написал он в своём Telegram-канале.

В настоящий момент угроза атаки БПЛА действует в Новороссийске. Об этом в Telegram сообщил глава города Андрей Кравченко.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины атаковали с помощью дрона коммерческий объект в населённом пункте Разумное Белгородского округа, пострадали три мирных жителя.