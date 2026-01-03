Названо число сбитых БПЛА над РФ ночью

Над регионами России за ночь сбиты 22 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 22 украинских беспилотника.
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, 12 БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Ростовской области, один — над территорией Республики Адыгея и ещё один — над акваторией Азовского моря.
Ночью сообщалось, что во всех регионах Северного Кавказа объявили опасность атаки БПЛА.
Днём ранее в результате удара ВСУ по центру Белгорода пострадали две мирные жительницы.