Названо число сбитых БПЛА над РФ ночью

Силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 22 украинских беспилотника.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

По данным ведомства, 12 БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Ростовской области, один — над территорией Республики Адыгея и ещё один — над акваторией Азовского моря.

Ночью сообщалось, что во всех регионах Северного Кавказа объявили опасность атаки БПЛА.

Днём ранее в результате удара ВСУ по центру Белгорода пострадали две мирные жительницы.