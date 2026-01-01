Появились подробности атаки на отель и кафе в Хорлах

Вооруженные силы Украины для удара по гостинице и кафе в Хорлах в Херсонской области использовали крупные БПЛА самолетного типа, способные нести до 15 кг взрывчатки. Корреспондент ТАСС побывал на месте трагедии, агентство публикует кадры.

© Пресс-служба губернатора Херсонской области/ ТАСС

Ударные беспилотники самолетного типа, примененные ВСУ, имеют размах крыльев около 7 м. На месте удара остается мотор и другие детали дронов. На обломках БПЛА видны надписи на украинском языке.

Как уточнили представители силовых структур, дроны могли нести 10-15 кг тротила.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ ждет неминуемое и скорое беспощадное возмездие за удар по мирным людям в Херсонской области. По его словам, ответить за это должны и исполнители, и их командиры, где бы они ни находились.