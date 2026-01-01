Спецслужбы извлекли важные данные из атаковавшего резиденцию Путина дрона

Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из украинских дронов, направленных на резиденцию президента России Владимира Путина. Такие данные привели в Минобороны РФ.

В ходе проведения экспертизы блока навигационной системы одного из украинских БПЛА, пораженных ночью 29 декабря, представители российских спецслужб извлекли загруженный в него файл. Расшифровка показала, что конечной целью атаки был именно объект резиденции главы государства в Новгородской области. Материалы экспертизы будут переданы американской стороне.

Ранее Министерство обороны РФ раскрыло подробности попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Дроны запускали с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. Всего был запущен 91 дрон.

Раскрыто, откуда ВСУ могли атаковать резиденцию Путина

Газета The Financial Times писала, что Украина после попыток ВСУ атаковать резиденцию президента России оказалась под сильным дипломатическим давлением. Ряд стран присоединился к президенту США Дональду Трампу в осуждении атаки. Глава Украины Владимир Зеленский при этом отказался признать причастность ВСУ.