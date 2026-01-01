ВКС России сбили украинский истребитель Су-27

Воздушно-космические силы России уничтожили истребитель Су-27 Воздушных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны в Телеграм-канале.

«ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Также средствами противовоздушной обороны России были сбиты управляемая авиационная бомба, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 280 беспилотников самолетного типа.

В новогоднюю ночь дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Больше всего беспилотников было сбито над территорией Брянской области.