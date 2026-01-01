Стало известно новое обстоятельство удара ВСУ по Херсонской области

Украинские войска нанесли удар по кафе и гостинице в Херсонской области, спланировав атаку заранее. Беспилотники нацеленно били по месту скопления мирных граждан, сообщили в российском МИД в Telegram-канале.

«Для более чем 70 мирных жителей Новый год стал трагедией. (...) Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года», — сказано в заявлении.

Ранее пресс-служба губернатора Херсонской области опубликовала кадры последствий удара Вооруженных сил Украины в Хорлах. Как сообщал ранее губернатор Владимир Сальдо, в результате удара пострадали более 50 человек, 24 мирных жителя не выжили. Удары пришлись по кафе и гостинице, где жители праздновали Новый год.

Атака ВСУ на кафе в Херсонской области: что известно к этому часу

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинские власти точно знали, что «там мирные отдыхающие, семьи с детьми, и атаковали осознанно». Она пообещала, что Россия сделает все необходимое для поддержки семей жертв и пострадавших.