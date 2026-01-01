Дезертиры ВСУ начали отрубать себе пальцы топором

Дезертиры из Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрезали себе пальцы топором, чтобы не возвращаться на фронт. Об этом рассказал РИА Новости военнопленный боец Роман Дубовик.

По его словам, один из вернувшихся в ряды ВСУ дезертиров попытался покалечить себя, ударив себя топором по голове.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек. Это составляет почти четвертую часть численности украинской армии. Уточнялось, что 155-я отдельная бригада ВСУ дезертировала практически в полном составе.