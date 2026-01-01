«СТРАНА.ua»: повреждена энергоинфраструктура Одесской области
Вечером 31 декабря повреждения получила энергетическая инфраструктура в Одесской области.
«Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. На одном из объектов возник пожар», — указано впубликации.
Отмечается, что в регионе фиксируются перебои с электроснабжением критически важных предприятий.
В городах Одесса, Сумы и Луцк на Украине в новогоднюю ночь прозвучали взрывы.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам.