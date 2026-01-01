Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году составили порядка 513 480 человек. Такими подсчетами делится Министерства обороны России.

Отмечается, что наибольшие потери были зафиксированы в январе, марте и октябре — 51 960, 47 665 и 47 105 человек соответственно. Среднемесячные потери составили примерно 42,7 тысячи человек.

Ранее стало известно, что большие потери ВСУ привели к тому, что украинское командование начало переводить солдат иностранного легиона в штурмовики. По словам источника в российских силовых структурах, именно из-за этого сейчас стало появляться большое количество сообщений о ликвидации наемников.