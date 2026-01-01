Военные 225-го полка ВСУ отказались идти на штурм возле харьковского Лимана
Боевики из украинского 225-го штурмового полка не стали идти в наступление в лесу возле Лимана в Харьковской области. Отчасти из-за этого штурмовики ВСУ из других подразделений провалили пять контратак.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.
«Успеха (противник — RT.) не имел, в штурм отказались идти боевики 225-го отдельного штурмового полка», — указал источник агентства.
Ранее стало известно, что бойцы армии России уничтожили две украинские штурмовые группы в Краснопольском районе Сумской области.
В Министерстве обороны России рассказали об операторе FPV-дрона из российской группировки «Центр», который уничтожил группу украинских боевиков в районе населённого пункта Гришино.