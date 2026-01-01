Украинский театр военных действий превратился в выставку достижений военно-промышленного комплекса в области беспилотников. Об этом пишет китайский Sohu (статью перевели ИноСМИ). Дроны показывают высочайшую эффективность и живучесть, что заставило западные страны и оборонные предприятия внимательно изучать и откровенно копировать наиболее удачные инженерные решения.

© Московский Комсомолец

Наиболее показательным примером этой тенденции, как пишет китайское издание, стал российский ударный беспилотник-камикадзе «Ланцет». Его концепция, сочетающая относительную дешевизну, длительное время патрулирования в воздухе и высокую точность поражения, произвела настоящую революцию в тактике ведения боя.

Успешность «Ланцета» на поле боя оказалась настолько очевидной, что страны НАТО, ранее делавшие ставку на высокотехнологичные и дорогостоящие комплексы, были вынуждены признать его эффективность и начали собственные разработки по его образу и подобию. На Украине и в Германии уже налажено серийное производство прямых аналогов этого дрона, что является высшей формой лести и признанием его боевых качеств.

Ярким подтверждением этого тренда стала презентация израильской компании UVision, тесно сотрудничающей с немецким военным гигантом Rheinmetall. Они представили целое семейство барражирующих боеприпасов HERO, которые имеют поразительное внешнее и концептуальное сходство с российским «Ланцетом». Линейка включает шесть моделей, каждая из которых предназначена для выполнения конкретных задач: от уничтожения пехоты и легкой техники на передовой до проведения разведки и нанесения высокоточных ударов по стратегически важным объектам в глубоком тылу противника. Примечательно, что западные инженеры пошли по пути усовершенствования, наделив свои аналоги еще большей дальностью полета, которая у некоторых моделей достигает 290 километров, и более мощной боевой частью массой до 50 килограммов, что приближает их по эффективности к тактическим ракетам.

Однако «Ланцет» далеко не единственный пример. Российские управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь», высокоточные ракеты «Изделие 305», оптоволоконные FPV-дроны, самоходные гаубицы «Мста-С» и бронированные машины, оснащенные современными комплексами активной защиты, также стали объектами пристального изучения и подражания.

Российско-украинский конфликт в целом резко ускорил инновационные процессы в мировом оборонно-промышленном комплексе. Он значительно сократил традиционный цикл «имитация — усовершенствование — массовое производство», вынуждая страны быстро адаптироваться к новым реалиям. Изначально недооцененные проекты в сжатые сроки превращаются в новые мировые стандарты, заставляя пересматривать устоявшиеся доктрины и подходы к созданию вооружений. Таким образом, украинское поле боя стало не только ареной ожесточенного противостояния, но и мощнейшим катализатором трансформации глобальной оборонной промышленности, где российские разработки неожиданно для многих заняли роль эталона, отмечает китайское издание.