На протяжении десятилетий после Второй мировой войны Атлантический океан считался зоной безусловного доминирования военно-морских сил Североатлантического альянса. Так пишет американский Newsweek (статью перевели ИноСМИ). Однако сегодня, как констатируют западные аналитики и высокопоставленные военные, это превосходство подвергается всё более серьёзным испытаниям. По мнению командующего британскими ВМС генерала сэра Гвина Дженкинса, сильные позиции, которые страны вроде Великобритании традиционно удерживали в Атлантике, теперь находятся под угрозой.

Этот сдвиг баланса сил связывают с целенаправленными и масштабными инвестициями России в модернизацию своих вооружённых сил, которые позволили Москве нивелировать то региональное преимущество, которым альянс обладал с середины XX века. (Россия неоднократно заявляла, что не планирует никаких недружественных действий в отношении стран НАТО и ЕС — прим. «МК»)

Особую озабоченность командования НАТО вызывает активность российского флота в подводной сфере. Как отметил генерал Дженкинс, видимая активность надводных кораблей, истории с которым ранее комментировал министр обороны Великобритании, является лишь вершиной айсберга. Главная проблема скрыта под водой. Российский подводный флот, обладающий значительным количеством современных малошумных атомных подводных лодок, демонстрирует растущую активность в Северной Атлантике.

Эти субмарины, базирующиеся в заполярных регионах вокруг Мурманска и Североморска, где сосредоточена значительная часть российских сил ядерного сдерживания, проходят через стратегически важные узкости, такие как Фареро-Исландский рубеж, чтобы выйти в просторы Атлантики. Дженкинс признаётся, что обнаружить российские подлодки в подводном положении зачастую крайне сложно, и некоторые из них проходят незамеченными.

Важным асимметричным преимуществом России является богатый опыт действий в суровых условиях Арктики, в то время как флоты многих стран НАТО чувствуют себя в высоких широтах менее уверенно. Этот опыт, помноженный на техническую модернизацию, финансирование которой было резко увеличено в последние годы, создаёт новую оперативную реальность. Британское правительство фиксирует рост числа случаев, когда российские корабли действуют вблизи британских вод; отмечается, что за последние два года такие инциденты участились на тридцать процентов. В ответ на эти вызовы страны альянса пытаются разрабатывать и внедрять новые стратегии и инициативы (Россия неоднократно заявляла, что действия её кораблей и судов не нарушают никакие международные нормы — прим. «МК»).

Одной из таких мер стала британская инициатива под названием «Атлантический бастион», анонсированная в декабре 2025 года. Её цель — защита критически важной подводной инфраструктуры, такой как трубопроводы и телекоммуникационные кабели, проложенные по дну океана.

Для этого планируется совместное использование беспилотных систем, технологий искусственного интеллекта, боевых кораблей и других традиционных средств в северной части Атлантики. Уязвимость этой инфраструктуры стала особенно очевидной после серии инцидентов в конце 2024 года, когда было повреждено несколько подводных кабелей, включая силовые и передающие данные. НАТО уже отреагировала на эти угрозы, пообещав направить в регион дополнительные фрегаты и морские патрульные самолёты.

Кроме того, Великобритания и Норвегия объявили о планах по созданию совместной группировки из более чем десяти современных противолодочных фрегатов типа 26. Эти корабли, которые ещё предстоит построить, будут предназначены для патрулирования ключевых районов северной Атлантики, в частности того же Фареро-Исландского рубежа. Британское министерство обороны также отмечает заинтересованность оборонно-промышленных компаний в разработке высокотехнологичных решений для противодействия российским подлодкам.

Тем не менее, как подчеркнул генерал Дженкинс, вероятные противники вкладывают в развитие своих сил миллиарды, и для сохранения паритета альянсу необходимо наращивать собственные усилия, иначе историческое преимущество может быть безвозвратно утеряно. Таким образом, холодные воды Северной Атлантики вновь становятся ареной тихого, но напряжённого противостояния, где исход зависит от технологий, инвестиций и способности действовать в самых суровых условиях, резюмирует американское издание.