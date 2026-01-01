Миляев: силы ПВО сбили на Тульской областью 23 дрона

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение пяти часов уничтожили над Тульской областью 23 украинских дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

© Газета.Ru

Беспилотники противника были сбиты в период с 23:00 по 04:00 мск. В ходе отражения атаки в Большой Туле повреждены фасад и забор частного домовладения. На месте работают оперативные службы.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Губернатор предупредил, что в Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Миляев напомнил, что не следует приближаться к упавшим беспилотникам, поскольку в них, как правило, есть взрывчатые вещества.

Кроме того, нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших дронов, так как они могут быть обработаны отравляющими веществами. 1 января сообщалось, что атака украинских беспилотников привела к повреждениям двух частных домов в станице Северской Краснодарского края.