Атомный капкан: США не смогут противостоять ядерной мощи России и Китая

Мир вступает в новую, беспрецедентную эру ядерного противостояния, где Соединенным Штатам впервые в истории приходится в качестве вероятных соперников рассматривать сразу двух сильных атомных игроков — Россию и Китай. Об этом пишет The Wall Street Journal (статью перевели ИноСМИ).

Этот стратегический вызов, как пишет газета, усугубляется утратой Америкой былого промышленного и экономического превосходства, создавая ситуацию, к которой Вашингтон не был готов. В то время как президент Дональд Трамп заявляет о возобновлении ядерных испытаний, техническая реализация такой задачи может занять годы, что лишь подчеркивает сложность нового стратегического ландшафта.

Отличительной чертой этой новой гонки вооружений, как отмечает американская газета, является синхронизация действий Москвы и Пекина, бывших соперников, которые в 1969 году находились на грани ядерного конфликта. Теперь их укрепляющееся партнерство создает беспрецедентный уровень стратегической неопределенности для США и их союзников как в Европе, так и в Азии. Эта напряженность усугубляется сомнениями среди союзников Вашингтона относительно готовности администрации Трампа выполнить обязательства по коллективной обороне, что дополнительно дестабилизирует международную обстановку.

Россия активно разрабатывает системы нового поколения, включая крылатую ракету «Буревестник» с ядерной силовой установкой и беспилотный подводный аппарат «Посейдон», который, по утверждениям Владимира Путина, способен незаметно приближаться к побережью и уничтожать целые города.

Параллельно Китай, долгое время обладавший скромным ядерным арсеналом, совершает качественный рывок. Согласно американским оценкам, по количеству развернутых ядерных боеголовок Пекин может достичь паритета с США уже к середине 2030-х годов, о чем наглядно свидетельствовала недавняя демонстрация полноценной ядерной триады на параде в Пекине.

Потенциальные сценарии конфликтов, как считает газета, приобретают тревожный характер. Командующие армиями США и НАТО предупреждают, что военные действия Китая вокруг Тайваня с высокой вероятностью спровоцируют ответные операции России против членов Североатлантического альянса и, возможно, вторжение Северной Кореи в Южную (Россия неоднократно заявляла, что не планирует никаких недружественных действий в отношении стран НАТО — прим. «МК»). Такое развитие событий поставит американские силы перед необходимостью одновременного противостояния на нескольких театрах военных действий, к чему они не готовы. Китайские стратеги, включая отставного старшего полковника Чжоу Бо, открыто заявляют, что наращивание ядерного арсенала необходимо не для достижения паритета, а для создания такого уровня сдерживания, который бы исключил саму возможность применения США ядерного оружия в гипотетическом конфликте вокруг Тайваня.

На этом фоне система контроля над вооружениями, десятилетиями служившая стабилизирующим фактором, переживает глубокий кризис. Договор СНВ-3 между Россией и США истекает в феврале, в то время как Китай, свободный от любых обязательств, отказывается участвовать в трехсторонних переговорах, настаивая на том, чтобы Вашингтон и Москва сначала сократили собственные арсеналы. Эта позиция отражает фундаментальное изменение в подходе Пекина, который переходит от минимального сдерживания к созданию полноценного стратегического потенциала.

Технические аспекты новой гонки также претерпевают изменения.

Если США и Россия сосредоточены на модернизации систем доставки и проведении субкритических испытаний боеголовок, возраст которых насчитывает десятилетия, то разведданные указывают на возможность проведения Россией и Китаем сверхкритических испытаний. Такие испытания создают самоподдерживающуюся цепную реакцию, но останавливаются до достижения полной мощности взрыва, что позволяет обойти моратории. Однако, как отмечают эксперты, вроде Фабиана Хоффманна из Университета Осло, некоторые российские разработки, включая «Буревестник» и «Посейдон», пока имеют скорее психологическую, нежели военную ценность, служа инструментом стратегического устрашения.

Возрождение риторики о ядерных испытаниях со стороны Трампа и Путина знаменует опасный поворот в мировой политике. Однако практическая реализация таких планов сталкивается с серьезными препятствиями. Американский полигон в Неваде, где было проведено 1054 испытаний, потребует от двух до трех лет технической подготовки для возобновления полноценных испытаний. Это означает, что даже при политической воле мгновенного возврата к эпохе ядерных взрывов не произойдет.

Новая ядерная эпоха характеризуется не просто количественным наращиванием арсеналов, а фундаментальным изменением стратегической геометрии. Вместо биполярного мира холодной войны формируется треугольник, где каждая вершина — Вашингтон, Москва и Пекин — вынуждена учитывать одновременную угрозу с двух направлений. Эта конфигурация значительно сложнее и опаснее предыдущей, поскольку увеличивает риски непреднамеренной эскалации и делает кризисы менее предсказуемыми. Как отмечает Мэтью Крониг из Атлантического совета, мир вступает в третью ядерную эпоху, которая будет больше похожа на холодную войну, чем на относительно стабильные 1990-е и 2000-е годы, но с принципиально иной, многополярной архитектурой глобальной безопасности.