Собянин: еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен

Пресечена попытка атаки на Москву с применением беспилотного летательного аппарата, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. Он отметил в мессенджере МАХ, что это уже вторая отраженная атака БПЛА на город за день.

"Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр в своем канале на платформе Max.

В Подмосковье в результате атаки украинского беспилотника пострадал мужчина, сообщил 30 декабря глава Московской области Андрей Воробьев. По словам губернатора, 57-летний местный житель получил осколочные ранения руки и спины.

Пострадавшего срочно госпитализировали в травматологическое отделение Красногорской больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают состояние мужчины как удовлетворительное, но требующее наблюдения.