В России начался первый круглогодичный призыв на срочную службу. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Поправки предполагают, что медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии теперь будут проводиться в течение всего календарного года.

При этом фактическая отправка призывников на службу как и ранее будет осуществляться в ходе весенней и осенней кампаний — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал в ноябре. 29 декабря был опубликован указ главы государства о начале призывных мероприятий с 1 января 2026 года. Они коснутся как минимум 261 тысячи граждан.

Ранее сообщалось, что в России досрочно завершился осенний призыв в армию. В соответствии с указом президента, на срочную службу в Вооруженные силы страны и другие войска направлены 135 тысяч человек.