Пит Хегсет установил «теневой запрет» на поставки снарядов на Украину

Шеф Пентагона Пит Хегсет в марте 2025 года установил «теневой запрет» на поставки снарядов на Украину.

Как сообщила со ссылкой на офицеров США американская газета The New York Times, речь идёт о снарядах калибра 155 мм.

«Запасы Пентагона были крайне низкими, прекращение было единственной возможностью... заставить европейцев активизироваться», — говорится в публикации.

Ранее журнал Military Watch Magazine сообщил, что поставки оружия на Украину привели к серьёзному истощению запасов США.