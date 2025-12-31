Медведев сделал заявление о победе России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что победа России не за горами, пишут РИА Новости.

Медведев обратился к россиянам с новогодним обращением, в котором подчеркнул, что «2025 год стал для страны особенным, это был Год защитника Отечества и 80-летия великой Победы». Впереди еще одна победа –в специальной военной операции. Россияне ее очень ждут.

«Искренне верю, что она близка», - сказал Медведев в обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Медведев поздравил россиян с Новым годом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также пожелал гражданам России в 2026 году здоровья, счастья и Победы, отметив, что Новый год всегда встречается с надеждой.