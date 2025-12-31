Мир не понимает, как близок был к «ядерному Армагеддону» из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию российского лидера Владимира Путина.

Об этом США в отставке Скотт Риттер в соцсети X.

«Я не думаю, что мир понимает, насколько близок он был к "ядерному Армагеддону". (...) Нынешнее украинское правительство нельзя рассматривать как партнера по переговорам, скорее как террористическую организацию», — предупредил он.

По словам Риттера, США это понимают, в отличие от европейских стран. Он подчеркнул, что Европа несет ответственность за действия президента Украины Владимира Зеленского.

В США сделали заявление из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина

Минобороны России сообщило, что в период с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.