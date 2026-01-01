Силы ПВО в новогоднюю ночь сбили 168 БПЛА над регионами РФ

Силы ПВО армии России в новогоднюю ночь сбили 168 украинских беспилотников над регионами страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Отмечается, что 61 дрон нейтрализовали над Брянской областью, 25 над территорией Краснодарским краем, 23 над Тульской областью, 16 над Крымом.

Ещё 12 БПЛА поразили над Московским регионом, в том числе девять, летевших на Москву. Также были сбиты семь беспилотников над Калужской областью и 24 над акваторией Азовского моря.

Два частных дома получили повреждения в новогоднюю ночь в станице Северской в Краснодарском крае в результате БПЛА-атаки ВСУ.