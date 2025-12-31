Минобороны показало видео атаковавшего резиденцию Путина дрона

Министерство обороны России показало видео, на котором запечатлены обломки одного из сбитых украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина.

Как отмечает российское оборонное ведомство, данный беспилотник нес фугасный заряд весом 6 кг.

Ранее начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков рассказал на брифинге, что 91 украинский БПЛА был запущен в направлении резиденции Владимира Путина из Суиской и Черниговской областей. Дроны летели на предельно малой высоте по нескольким направлениям над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей.

Минобороны раскрыло подробности атаки на резиденцию Путина

Все они были сбиты, но построение удара и количество задействованных БПЛА однозначно свидетельствуют, что это целенаправленная и тщательно спланированная террористическая атака киевского режима.