Стало известно место выпуска украинских дронов по резиденции Путина

Киев атаковал резиденцию президента России Владимира Путина из Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск воздушно-космических сил России генерал-майор Александр Романенков, его слова приводит РИА Новости.

«(...) был вскрыт факт воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, действующих на предельно малых высотах, с территорий Сумской и Черниговской областей Украины», — заявил он.

Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина дичайшим терроризмом

Также утром 31 декабря сообщалось о попытках Киева сгладить последствия атаки Вооруженных сил Украины на резиденцию Путина. В частности, Киев выразил сожаление из-за реакции Индии, Пакистана, осудивших атаку на резиденцию российского лидера в Новгородской области.