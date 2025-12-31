Подразделения радиотехнических войск ВС России пресекли воздушную атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с территории Сумской и Черниговской областей Украины, сообщило Минобороны.

Воздушный удар развернулся сразу по нескольким направлениям, в ходе него был запущен 91 БПЛА самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Противовоздушные силы России сбили 49 дронов над Брянской областью, один дрон перехватили над Смоленской областью, а 41 летательный аппарат был сбит в Новгородской области.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений не последовало, также ущерба резиденции не допущено. В отражении удара задействовали зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

Киевский режим тщательно спланировал атаку с южного, юго-западного и западного направлений, российские ПВО действовали слаженно и эффективно, подчеркнули в министерстве.

До этого Минобороны рассказывало, что киевский режим использовал при атаке на резиденцию Путина в Новгородской области 91 ударный дрон.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.