Раскрыты заказчики убийства лидера РДК*

Если основатель «Русского добровольческого корпуса»* (признан в РФ террористической организацией) Денис Капустин все еще жив, а его смерть была инсценировкой, в конечном счете он все равно будет уничтожен. Об этом заявил военный блогер Алексей Живов в беседе с изданием «Аргументы и факты».

По его мнению, ликвидировать Капустина могут его же кураторы.

27 декабря сообщалось, что Дениса Капустина ликвидировали при ударе БПЛА в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении. Однако некоторые российские военные блогеры усомнились в достоверности этих данных. По их мнению, это могло быть очередной пиар-акцией РДК.

1 января Главное управление разведки Украины заявило, что Капустин жив. В ГУР утверждают, что более месяца проводили комплексную операцию по защите его жизни от готовившегося покушения, на которое, по их данным, было выделено полмиллиона долларов.