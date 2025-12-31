Москалькова призывает Киев возобновить широкомасштабный обмен военнопленными

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью ТАСС, что призывает киевский режим вернуться к широкомасштабным обменам военнопленными.

"Мы продолжаем представлять украинской стороне списки простых солдат, военнослужащих, которых считаем необходимым включить в обмен и провести широкомасштабные обменные процессы. Мы видели успешные большие обмены военнослужащими, которые были осуществлены в рамках стамбульских договоренностей между российской и украинской миссией", - сказала Москалькова.

Ранее омбудсмен в интервью ТАСС призвала украинскую сторону забирать по обмену в первую очередь тех военнослужащих, которые длительное время находятся на территории России и нуждаются в медицинской помощи, а не делать "безнравственный выбор" военнопленных для обмена, исходя из их званий.

В 2025 году в Стамбуле прошли три раунда прямых переговоров между РФ и Украиной - 16 мая, 2 июня и 23 июля. Как ранее сообщал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в результате работы в стамбульском формате почти 2,5 тыс. человек с каждой стороны смогли вернуться домой, было организовано несколько этапов репатриации тел погибших.