В Генштабе рассказали о работах по разминированию трех районов в Курской области

В трех освобожденных районах Курской области — Суджанском, Глушковском и Кореневском — продолжаются работы по разминированию.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«Войска группировки «Север» в освобожденных районах Курской области выполняют задачи гуманитарного характера — инженерные подразделения группировки проводят разминирование территорий Суджанского, Глушковского и Кореневского районов», — сказал он.

31 декабря начальник Генштаба российских войск проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки «Север». В ходе работы на пункте управления он заслушал доклады командующего группировкой Евгения Никифорова, а также командиров соединения и иных должностных лиц. Герасимов обратил внимание, что бойцы «Севера» добились определенных успехов при создании полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.