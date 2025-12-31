Стало известно о продвижении российский военных вглубь украинской обороны

Начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Север». Об этом сообщает ТАСС.

©

В частности, Герасимов заявил об уверенном продвижении ВС РФ вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Войска Объединенной группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника. В декабре этого года достигнуты самые высокие темпы наступления», — подчеркнул он.

Глава Генштаба раскрыл поставленную Путиным задачу перед российскими войсками в зоне СВО

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что ВС РФ нанесли удары по Одессе по предположительному месту запуска беспилотников по резиденции президента России Владимира Путина.