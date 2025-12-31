Начальник Генштаба рассказал о поручении Путина в зоне СВО

Президент России Владимир Путин поставил задачу продолжить расширение полосы безопасности в 2026 году.

Об этом сообщает начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, передает ТАСС.

«Поставлена задача в следующем году продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей», — рассказал он.

По словам Герасимова, темпы по расширению зоны безопасности в последние месяцы возросли. Было освобождено семь населенных пунктов.

Путин поставил задачу по СВО на зиму

Ранее Путин указал на хорошие темпы наступления ВС России. Также Герасимов доложил президенту о наступлении российских войск по всем направлениям фронта.