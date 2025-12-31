Назван вероятный год окончания украинского конфликта

Предстоящий 2026-й станет годом окончания украинского конфликта, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Срок возможного завершения специальной военной операции он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Конфликт действительно продлился долго. Конец года. Мирное соглашение не подписано, и даже не приближается дело к этому. Я полагаю, что экономическая и финансовая, а самое главное, военная мощь Украины подорвана. Я думаю, что 2026-й год будет годом окончания конфликта», — спрогнозировал эксперт.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что «зачистка продолжится в 2026 году». По его словам, украинские солдаты продолжат активные боевые действия вблизи Купянска и сосредоточатся на ликвидации российских позиций на северных и восточных подступах к городу.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна движется по переговорному треку без навязанных дедлайнов.