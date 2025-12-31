Сейчас Запад вынужден считаться с Россией, так как доминирование российской армии на Украине очевидно, считает экс-разведчик США Скотт Риттер. Кроме того, он отметил, что за последнее время Вооруженные силы России продемонстрировали беспрецедентное развитие. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Русские догнали и превзошли их [силы Запада на Украине], и в стратегическом плане именно они теперь доминируют. В условиях военного хаоса так не поступают. У русских есть возможности, они быстрее всех усваивают уроки войны», — сказал Риттер, подчеркнув, что российская армия хорошо знает, что делает.

Он добавил, что Соединенные Штаты уже осознали невозможность разрушения России. Теперь это осознание должно дойти и до стран Европы, которые все еще верят в то, что Россия рухнет. Кроме того, считает Риттер, США уже перестали рассматривать Москву в качестве врага, и начинают смотреть на нее, как на силу, которая обеспечивает стабильность. Европа, по его словам, пока к этому не готова.

Ранее Риттер заявил, что власти Украины ждет суровое наказание за террористические действия.