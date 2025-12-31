В России предсказали возвращение Украины в XIX век к концу весны

Военный аналитик, руководитель музея истории войск ПВО Юрий Кнутов в эфире видеоблога «Книжный день» предсказал, что к концу весны Украина может вернуться в XIX век с точки зрения энергетики.

© Лента.ру

Он пояснил, что раньше Россия наносила удары только по трансформаторным подстанциям, их пытались закрывать бетонными блоками, но все защитить не удавалось. На втором этапе ВС РФ атаковали генерирующие мощности, из-за чего начались веерные отключения. Теперь же поражаются промежуточные подстанции, которые позволяют переключать сети.

В центре и на востоке Украины света нет до 15 часов в сутки

Кнутов отметил, что сложившаяся ситуация лишает возможности нормальной работы военно-промышленный комплекс, поэтому официальные лица выражают опасения, как получится пережить эту зиму.

«Я могу предположить, что Украина к концу весны может оказаться в положении конца XIX века с точки зрения энергоснабжения», — сказал эксперт.

Ранее глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что снижение температуры воздуха до минус 10 градусов зимой создаст критическую ситуацию для энергосистемы Украины.