Минобороны Украины начало ставить мужчин на воинский учет через приложение

Минобороны Украины тестирует постановку мужчин на воинский учет через приложение. Об этом пишет украинское издание «Обозреватель» в Telegram.

Как отметили журналисты, тестирование функции в приложении «Резерв+» могут пройти мужчины от 25 до 59 лет, не состоящие на воинскому учете. Также опробовать сервис могут молодые люди, которым в 2026 году исполнится 17 лет.

Мужчин попросили заполнить специальную форму. После этого пользователям придет электронное письмо с приглашением установить приложение или обновить его до последней версии. Необходимо следовать инструкциям.

Ранее сообщалось, что украинцы массово жалуются на сбой приложения по отсрочке мобилизации.