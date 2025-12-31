Минобороны Украины начало ставить мужчин на воинский учет через приложение
Минобороны Украины тестирует постановку мужчин на воинский учет через приложение. Об этом пишет украинское издание «Обозреватель» в Telegram.
Как отметили журналисты, тестирование функции в приложении «Резерв+» могут пройти мужчины от 25 до 59 лет, не состоящие на воинскому учете. Также опробовать сервис могут молодые люди, которым в 2026 году исполнится 17 лет.
Мужчин попросили заполнить специальную форму. После этого пользователям придет электронное письмо с приглашением установить приложение или обновить его до последней версии. Необходимо следовать инструкциям.
Ранее сообщалось, что украинцы массово жалуются на сбой приложения по отсрочке мобилизации.