Румыния присоединилась к программе закупок вооружений для Киева

Бухарест выделит €50 млн на закупки оружия для Украины по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Об этом сообщает пресс-релиз министерства иностранных дел Румынии.

В документе говорится, что правительство страны приняло решение присоединиться к государствам, которые вносят вклад в предложенную США программу (PURL), и выделит на эти цели сумму в €50 млн.

МИД Румынии подчеркнул, что механизм PURL является инструментом внешней политики и безопасности большой важности для Вашингтона, особенно в контексте продвигаемого администрацией США подхода о равном разделении ответственности за безопасность между союзниками по НАТО. С помощью PURL США стремятся привлечь союзников к прямой поддержке Украины.

PURL представляет собой программу, в рамках которой европейские страны — члены НАТО приобретают для Киева вооружения из американских запасов.

22 января сообщалось, что НАТО в январе 2026 года откроет на территории Румынии второй по размеру центр координации и транспортировки оружия и военной техники на Украину.

Ранее президент Румынии обвинил лидеров европейских стран в медлительности.