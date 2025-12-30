Военкор объяснил странный эфир радио "Судного дня" с матом и песнями

Некие "шутники" перебили сигнал УВБ-76, также известной как радиостанция "Судного дня". Об этом написал в своем Telegram-канале военкор Дмитрий Стешин.

Сегодня радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с песнями, музыкой, прогнозами погоды и бранными словами. В частности, на этой волне прозвучал отрывок из балета "Лебединое озеро".

"Какие-то шутники, возможно, из недружественных государств, вышли на эту частоту с мощнейшим передатчиком, забившим сигнал УВБ-76", - объяснил журналист.

По словам Стешина, штатный звук "жужжалки" был хорошо слышен на заднем плане во время странного эфира.

В заключение военкор порекомендовал "выдохнуть" и "резать салат".

УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в основном издает постоянный жужжащий звук. Станция работает на коротких волнах на частоте 4625 кГц. Этот диапазон предназначен для "совместного пользования радиоэлектронных средств любого назначения", а это значит, что теоретически на частоте может вещать кто угодно.

Конспирологи уверены, при этом, что УВБ-76 связана с автоматической системой ответного ядерного удара "Периметр", из-за чего ее называют еще "радиостанцией Судного дня". В интернете же появилась новая забава - увязывать сообщения станции с происходящим в мире и пытаться объяснить ее поведение последними событиями.