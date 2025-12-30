Воробьев назвал число сбитых в Подмосковье беспилотников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили в регионе 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он написал в Telegram-канале.

Воробьев уточнил, что 21 беспилотник был сбит в семи муниципалитетах Подмосковья: Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, в Истре и Чехове.

«Система противовоздушной обороны продолжает работу», — подчеркнул он.

Глава Подмосковья добавил, что в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа из-за падения и взрыва дрона пострадал мужчина 57 лет. Его состояние оценивают как средней тяжести, стабильное.