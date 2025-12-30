Зеленский назвал способ содержать ВСУ численностью 800 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется содержать 800-тысячную украинскую армию за счет других стран. Его слова приводит Telegram-канал «Новости.Live».

© Global look

Зеленский назвал очень важной поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это пункт номер один — сильная украинская армия, 800 тысяч человек. Это средства, заработная плата. Этот очень важно и мы рассчитывает на наших партнеров», — отметил он.

До этого Зеленский озвучил все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в США. В их числе — увеличение численности ВСУ в мирное время до 800 тысяч человек.