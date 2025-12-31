Российские регионы оказались под ударом украинских беспилотников

Вечером 30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляли попыток нанести удар по территории России с применением беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, за три часа — с 20:00 до 23:00 по московскому времени — средства противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских дронов. Больше всего летательных аппаратов было сбито в небе над Калужской областью — 14. Еще 5 беспилотников ликвидировали над Республикой Крым, по 3 — над Белгородской областью и Московским регионом.

Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Курской и Тульской областями. Все летательные аппараты были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека.