Пентагон резко увеличил заказ на производство Tomahawk

Минобороны США в рамках контракта с компанией Raytheon увеличило количество закупаемых крылатых ракет Tomahawk до 350 единиц, следует из данных военного ведомства.

Согласно первоначальным планам, предполагалось производство всего 131 ракеты. Однако обновленный контракт оценивается уже в $785,2 млн. Поставки для военно-морских сил, Армии и Корпуса морской пехоты США, а также двух заказчиков за рубежом, которые выделяют огромную сумму на производство ракет, должны быть завершены в январе 2029 года.

Raytheon произведет крылатые ракеты Tomahawk в новом варианте Block V, который включает обновленную систему навигации и связи. Ракета, как и базовый вариант, будет располагать дальностью действия 1,6 тысяч километров.