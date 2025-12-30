Британские инструкторы, проводившие обучение для украинских солдат в Великобритании, признавали бесполезность этих тренировок для реальных боевых действий против российских войск. Об этом ТАСС рассказал украинский военнослужащий Сергей Момот, попавший в плен.

«Но то, что мы учили в Британии, все совпадает с нашим. Та же медицина, тот же MARCH (протокол по оказанию первой медицинской помощи - прим. ТАСС), тактика, все совпадает с нашим. Единственное, что они нам говорили: «Ребята, мы вас учим по книжке. В том, что сейчас происходит в украинской войне, оно может вам не понадобиться», – рассказал он.

Момот также упомянул о подготовке в Германии, где немецкие инструкторы проявляли халатность, систематически задерживаясь на встречи с мобилизованными украинцами.

До этого профессор военной истории Александр Хилл критиковал организованные Великобританией и другими европейскими странами программы подготовки, отмечая их неспособность подготовить украинских солдат к реалиям боевых действий и негативное влияние этого провала на репутацию британской армии.

Ранее пленный сообщил, что иностранные инструкторы пренебрежительно отзывались о бойцах ВСУ.