Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области

В Грайворонском округе Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, пострадали два мирных жителя. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«В Грайворонском округе в селе Замостье дрон атаковал автомобиль», — говорится в публикации.

Уточняется, что пострадавшие — мужчина и женщина, у них травмы и осколочные ранения. У транспортного средства повреждены кузов и стёкла.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области во время очередных атак украинских беспилотников погиб один мирный житель, ещё четыре человека получили ранения.

Кроме того, в оперативном штабе Краснодарского края заявляли, что в результате атаки украинского беспилотника на Краснодар пострадали два человека.