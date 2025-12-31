Пленный из ВСУ рассказал о бесполезности обучения бойцов в Британии

Британские военные инструкторы, занимавшиеся подготовкой Вооруженных сил Украины (ВСУ), признавали, что полученные на курсах знания могут оказаться бесполезными в реальном конфликте с Россией, рассказал пленный украинский боец Сергей Момот, пишет ТАСС.

© Лента.ру

«Они нам говорили: "Ребята, мы вас учим по книжке. В том, что сейчас происходит в украинской войне, оно может вам не понадобиться"», — добавил он. Инструкторы сказали украинским военнослужащим, что обязаны учить по методичкам.

Стало известно, кто профинансирует обучение командиров ВСУ в США

Пленный также поделился опытом прохождения военной подготовки в Германии. Он указал на безразличие немецких инструкторов, которые часами опаздывали на встречи с украинскими мобилизованными.

Ранее сообщалось, что британские инструкторы учили солдат ВСУ штурму зданий за полчаса.