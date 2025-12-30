Над российским регионом сбили несколько БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев вечером во вторник сообщил об уничтожении нескольких беспилотников в небе над Воронежем.
- Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотников, - говорится в сообщении.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате инцидента нет, информация уточняется.
Также Гусев отметил, что в Воронеже сохраняется непосредственная угроза атаки БПЛА – а в Воронежской области действует режим опасности атаки беспилотников.