Над российским регионом сбили несколько БПЛА

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Воронежской областью пять беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он уточнил, что вражеские дроны были в течение ночи обнаружены и уничтожены над двумя муниципалитетами области.

По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. В регионе объявлен отбой опасности беспилотной атаки. 1 января стало известно, что силы противовоздушной обороны в течение пяти часов уничтожили над Тульской областью 23 украинских дрона.

В этот же день сообщалось, что атака украинских беспилотных летательных аппаратов привела к повреждениям двух частных домов в станице Северской Краснодарского края. До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО России успешно перехватили и уничтожили десять вражеских БПЛА, двигавшихся в направлении российской столицы.