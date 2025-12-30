Белоусов назвал российскую армию самой боеспособной в мире

Министр обороны Андрей Белоусов в ходе новогоднего поздравления назвал российскую армию самой боеспособной в мире.

По словам главы Минобороны, ВС России на деле доказывают, что в состоянии обеспечить суверенитет страны и отстоять ее национальные интересы.

Как уточнил Белоусов, которого цитирует "Интерфакс", в ходе спецоперации российские военнослужащие проявляют профессионализм, самоотверженность и отвагу.

Также министр поблагодарил коллективы предприятий, волонтеров, общественные организации: "Вместе мы приближаем нашу общую победу".