Боеспособные ЗРК иностранного производства стягиваются со всей Украины в Киевскую область. В максимальной боевой готовности находятся экипажи истребителей F-16, Mirage и оставшихся с советских времен у ВСУ боевых самолетов, передает Telegram-канал "Военный обозреватель" со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

По данным украинских СМИ, в период с вечера 30 декабря по 1 января ожидается самая масштабная за последний год атака ВС России. Утверждают, что массированный комбинированный удар будет нанесен с применением БПЛА-камикадзе, авиабомб, крылатых, гиперзвуковых и баллистических ракет.

Отмечается, что этот удар станет ответом на попытку киевского режима атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Действия Киева уже назвали актом государственного терроризма, его осудили лидеры нескольких государств, включая США.