Киевский режим намерен превратить новогодние праздники в кошмар для россиян, причем угроза нависла не только над территорией страны, но и над местами отдыха граждан за рубежом.

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов предупредил, что в период каникул нельзя исключать диверсий и массовых налетов дронов.

"Могут быть неожиданные влеты дронов в российское воздушное пространство", - приводит портал News.ru мнение эсперта.

Генерал добавил, что Киев может пойти на "любую гадость", только чтобы как можно больше создать напряженность.