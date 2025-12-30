США уничтожили семь боевиков ИГ в Сирии с 19 декабря

Американские военные с 19 декабря уничтожили в Сирии по меньшей мере семь боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

© ТАСС/Zuma

19 декабря ВС США запустили операцию Hawkeye Strike в Сирии после гибели там двух американских служащих Национальной гвардии и переводчика. "США совместно с партнерами убили или захватили почти 25 боевиков ИГИЛ [ИГ] после крупномасштабного удара в Сирии, - говорится в сообщении, опубликованном на странице CENTCOM в X. - CENTCOM и партнеры на территории Сирии убили по меньшей мере 7 членов ИГИЛ и захватили остальных в ходе 11 миссий, проведенных в период с 20 по 29 декабря".

Центральное командование указало, что за последний год силами США и их партнеров были уничтожены более 20 боевиков ИГИЛ в Сирии, более 300 были задержаны.

13 декабря Пентагон сообщил, что двое бойцов Национальной гвардии США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира, расположенного в центральной части сирийской провинции Хомс. Они, по данным американской стороны, оказывали поддержку в проведении операций против ИГ в регионе. Военный министр США Пит Хегсет заявил в X, что совершивший это нападение "был убит силами партнеров". Президент США Дональд Трамп после этого пообещал принять ответные силовые меры против ИГ.