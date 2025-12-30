За попыткой ВСУ атаковать резиденцию президента России стоит британская разведка. Такое мнение высказал военный эксперт, генерал-майор авиации в отставке Сергей Липовой. По его словам, западные кураторы Киева хотят любой ценой сорвать мирные переговоры.

«Террористическая атака на резиденцию нашего президента — это очередной выстрел украинского режима себе в голову при непосредственной поддержке Великобритании... Киев самостоятельно никогда не решился бы на подобную провокацию. А так как им управляют непосредственно хозяева-кураторы, естественно, все это было задумано и осуществлено при помощи английских спецслужб», — заявил Липовой в интервью изданию News.ru.

По мнению генерала, целью выходки было обвинить Россию в срыве диалога, но эффект оказался обратным. Липовой отметил, что даже Дональд Трамп воспринял этот инцидент как личное оскорбление. Президент США, по словам эксперта, осознал, что удар наносился не только по резиденции Путина, но и по авторитету хозяина Белого дома, который выступает миротворцем.