На атомный ледокол "Чукотка" установили ходовую рубку

Ходовая рубка установлена на четвертый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Чукотка", который строится на Балтийском заводе (входит в группу ОСК) по заказу ФГУП "Атомфлот" (предприятие Росатома). Об этом сообщает пресс-служба Балтзавода.

"Балтийский завод ОСК завершает формирование надстройки пятого атомного ледокола проекта 22220 "Чукотка". Специалисты предприятия установили на судно ходовую рубку, вес которой составляет 170 тонн, а ширина - 34 метра", - говорится в сообщении.

Именно ходовая рубка станет главным пунктом управления движением атомохода, откуда капитаны смогут вести караваны через льды Арктики. Теперь специалистам Балтийского завода предстоит заняться внутренним оборудованием рубки: установить навигационные системы, приборы связи и проложить необходимые коммуникации.

Универсальный атомный ледокол "Чукотка" - пятое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Ледокол заложен 16 декабря 2020 года, спущен на воду 6 ноября 2024 года. В церемонии спуска принял участие президент России Владимир Путин. Атомоходы проекта 22220 предназначены для обеспечения круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Основные характеристики судов проекта 22220: длина - 173,3 м, ширина - 34 м, водоизмещение - 33, 54 тыс. т, мощность на валах - 60 МВт, численность экипажа - 54 человека. Расчетный срок службы ледоколов проекта 22220 - 40 лет.