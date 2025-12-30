Грызлов: "Орешник" в Белоруссии подтверждает гарантии безопасности СГ

Размещение в Белоруссии российских ракетных комплексов "Орешник" подтверждает эффективность межгосударственного договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства (СГ). Об этом говорится в новогоднем поздравлении посла РФ в республике Бориса Грызлова.

"Буквально на днях, в соответствии с договоренностью глав наших государств Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко, в республике заступили на боевое дежурство российские ракетные комплексы "Орешник". Этот шаг - наглядное подтверждение эффективности двустороннего межгосударственного договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который вступил в силу в марте", - говорится в поздравлении.

Ранее Министерство обороны Белоруссии подтвердило, что российский ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство на территории республики, и опубликовало кадры церемонии.

Ранее в Минобороны России информировали, что "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии. "Комплекс способен поражать цели на дальностях до 5 000 км, может снаряжаться как обычной, так и специальной боевой частью, выполнять пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования", - указали в белорусском оборонном ведомстве.